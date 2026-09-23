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Глава ФЛССР Свищёв положительно оценил изменения критерия допуска россиян до турниров FIS

Глава ФЛССР Свищёв положительно оценил изменения критерия допуска россиян до турниров FIS
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Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищёв прокомментировал изменения в пункте допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Опубликованные FIS критерии допуска — решение, которое мы оцениваем как важный и по-настоящему долгожданный шаг. Наш голос услышан, и конструктивный диалог, который мы вели все эти месяцы, дал первые плоды. Главное сегодня: впервые за долгое время у наших спортсменов появился понятный и прозрачный механизм участия в международных стартах. Особо подчеркну: по сравнению с предыдущим сезоном значительно чётче прописаны критерии допуска в части антидопинговых требований. Это принципиальный момент — спортсмен теперь заранее знает все условия и может готовиться к сезону без правовой неопределённости. Положительно оцениваем уточнение и разделение требований к национальной символике и атрибутике в рамках международных стартов в нейтральном статусе и выступления в национальной спортивной системе. Для наших ребят это крайне важно: они могут полноценно соревноваться внутри страны — за свои клубы и регионы, при этом не ставить под угрозу свой нейтральный статус. Никакой двусмысленности здесь больше нет.

Эти изменения открывают дорогу самому широкому кругу спортсменов наших видов спорта. Отмечу, что в расширенных сборных командах России по лыжным дисциплинам и сноуборду — более 700 атлетов. Каждый из них ежедневно выходит на тренировки, выкладывается до конца и имеет полное право выступать на мировом уровне. Теперь у многих из них появится реальный и понятный шанс получить статус и выйти на международные старты, при условии соответствия критериям. Наша принципиальная позиция: мы не должны терять ни одного сезона и ни одного спортсмена», — приводит слова Свищёва пресс-служба ФЛССР.

2 сентября FIS сообщила о допуске россиян до турниров под эгидой организации в сезоне-2026/2027 в нейтральном статусе.

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