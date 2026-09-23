Михаил Дегтярёв оценил обновление критериев допуска россиян до турниров под эгидой FIS

Министр спорта России Михаил Дегтярёв оценил новый утверждённый критерий допуска российских спортсменов до турниров, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Возвращение российских спортсменов на мировую арену обсудил с Дмитрием Свищёвым, председателем объединённой Федерации лыжного спорта и сноуборда России.

Накануне FIS опубликовала условия допуска россиян к международным стартам в нейтральном статусе. Дмитрий Александрович доложил о сути этих условий, которые в федерации оценивают как значительный шаг вперёд в вопросе восстановления прав наших спортсменов по горным лыжам, сноуборду, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и фристайлу.⠀

Критерии допуска становятся прозрачными и понятными. Фактически путь на международные соревнования открыт для всего состава наших сборных команд.

Проделана хорошая работа. Продолжим и дальше отстаивание интересов российских спортсменов вместе с Федерацией лыжного спорта и сноуборда России на международной арене. Наша цель – возвращение флага и полноценное выступление на чемпионатах мира и Олимпийских играх во Французских Альпах в 2030 году», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.