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Михаил Дегтярёв оценил обновление критериев допуска россиян до турниров под эгидой FIS

Михаил Дегтярёв оценил обновление критериев допуска россиян до турниров под эгидой FIS
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв оценил новый утверждённый критерий допуска российских спортсменов до турниров, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Возвращение российских спортсменов на мировую арену обсудил с Дмитрием Свищёвым, председателем объединённой Федерации лыжного спорта и сноуборда России.

Накануне FIS опубликовала условия допуска россиян к международным стартам в нейтральном статусе. Дмитрий Александрович доложил о сути этих условий, которые в федерации оценивают как значительный шаг вперёд в вопросе восстановления прав наших спортсменов по горным лыжам, сноуборду, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и фристайлу.⠀

Критерии допуска становятся прозрачными и понятными. Фактически путь на международные соревнования открыт для всего состава наших сборных команд.

Проделана хорошая работа. Продолжим и дальше отстаивание интересов российских спортсменов вместе с Федерацией лыжного спорта и сноуборда России на международной арене. Наша цель – возвращение флага и полноценное выступление на чемпионатах мира и Олимпийских играх во Французских Альпах в 2030 году», – написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

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