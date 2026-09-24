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Норвежский телеканал TV2 приобрёл права на трансляцию ЧМ-2027 во Фалуне

Норвежский телеканал TV2 приобрёл права на трансляцию ЧМ-2027 во Фалуне
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Норвежский телеканал TV2 приобрёл права на показ чемпионата мира по лыжным видам спорта — 2027 в Фалуне. Об этом сообщает глава телеканала Олав Санднес.

«Это важный этап для TV2. Одна из наших главных задач как общественной телекомпании — объединять население вокруг крупных национальных общественных событий. Мало что пользуется в нашей стране такой же популярностью, как классические зимние виды спорта, мы с большим удовольствием покажем чемпионат мира по лыжным видам спорта в Фалуне этой зимой.

Телеканал TV 2 приобрёл права, но к вопросу о способе трансляции мы вернёмся позже. Не исключаем сотрудничества», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2027 года пройдёт в шведском Фалуне с 24 февраля по 7 марта.

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Новости. Лыжи