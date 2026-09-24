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«Очень довольна собой». Терентьева — о победе на летнем чемпионате России

«Очень довольна собой». Терентьева — о победе на летнем чемпионате России
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) оценила своё недавнее выступление на летнем чемпионате России, который проходил в Малиновке.

«Очень старалась. Рада такому результату и очень довольна собой. Самое главное для меня – то, что смогла подтвердить свои внутренние ощущения и вернуться на свой уровень. Последние старты у меня были год назад, поэтому перед началом очень волновалась. Надеюсь, зимой всё будет так же», – приводит слова Терентьевой (Непряевой) Федерация лыжного спорта и сноуборда России.

Терентьева стала победительницей гонки с раздельного старта на 10 км свободным стилем и победительницей масс-старта классическим стилем.

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