«Нужно уметь ждать». Большунов-старший о желании сына выступать на международных стартах

Отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова Александр Большунов-старший высказал мнение, что его сыну нужно уметь ждать, чтобы соревноваться на международной арене.

«Время покажет, что получится в реальности. Нужно уметь ждать. Если говорить со своей точки зрения, ему нужен допуск, чтобы соревноваться там, где это можно действительно делать», – приводит слова Большунова-старшего ТАСС.

Александр Большунов выиграл три золотые медали на Олимпийских играх 2022 года в Пекине: в скиатлоне, масс-старте и мужской эстафете. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Большунов завоевал четыре медали – одну бронзу и три серебра.