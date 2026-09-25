15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Назад они не сдадут». Коростелёв заполнил анкету для участия в турнирах под эгидой FIS

«Назад они не сдадут». Коростелёв заполнил анкету для участия в турнирах под эгидой FIS
Комментарии

Участник Олимпийских игр 2026 года российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, что заполнил анкету для участия в турнирах под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«В середине лета FIS сказала, что все условия остаются такими, какие и были. Для меня это стало отправной точкой: назад они не сдадут, а пойдут навстречу нашим. Я так понимаю, что, так как у нас были одобрены заявки в прошлом году, для нас это будет самой простой процедурой для всех спортсменов, потому что нам прислали на почту: «Ребят, вы у нас участники прошлого года, вот заполните анкету и пришлите нам обратно». Анкета уже заполнена», – сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Коростелёв — о соперничестве с Большуновым: было бы принципиально поставить его на место
Комментарии
Новости. Лыжи