«Назад они не сдадут». Коростелёв заполнил анкету для участия в турнирах под эгидой FIS

Участник Олимпийских игр 2026 года российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, что заполнил анкету для участия в турнирах под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«В середине лета FIS сказала, что все условия остаются такими, какие и были. Для меня это стало отправной точкой: назад они не сдадут, а пойдут навстречу нашим. Я так понимаю, что, так как у нас были одобрены заявки в прошлом году, для нас это будет самой простой процедурой для всех спортсменов, потому что нам прислали на почту: «Ребят, вы у нас участники прошлого года, вот заполните анкету и пришлите нам обратно». Анкета уже заполнена», – сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».