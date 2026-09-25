«Яснее не стало». В Норвегии требуют разъяснить вопрос о допуске россиян к стартам FIS

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Рогер Финъюр попросит разъяснений от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) по поводу допуска российских и белорусских спортсменов до международных стартов.

«Мы получили информацию, но от этого яснее не стало. На следующей неделе в Женеве состоится осенняя встреча. Мы работаем над тем, чтобы прояснить, как это будет осуществляться. Мы не хотим неопределённости, которая сейчас висит над этим вопросом», – написал Финъюр в сообщении для Dagbladet.

Ранее FIS опубликовала обновлённые критерии в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов. В новой политике были обновлены требования, которые касаются отсутствия связи спортсменов с вооружёнными силами России и Беларуси или же с каким-либо иным органом национальной безопасности.