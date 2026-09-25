15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Яснее не стало». В Норвегии требуют разъяснить вопрос о допуске россиян к стартам FIS

«Яснее не стало». В Норвегии требуют разъяснить вопрос о допуске россиян к стартам FIS
Комментарии

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Рогер Финъюр попросит разъяснений от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) по поводу допуска российских и белорусских спортсменов до международных стартов.

«Мы получили информацию, но от этого яснее не стало. На следующей неделе в Женеве состоится осенняя встреча. Мы работаем над тем, чтобы прояснить, как это будет осуществляться. Мы не хотим неопределённости, которая сейчас висит над этим вопросом», – написал Финъюр в сообщении для Dagbladet.

Ранее FIS опубликовала обновлённые критерии в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов. В новой политике были обновлены требования, которые касаются отсутствия связи спортсменов с вооружёнными силами России и Беларуси или же с каким-либо иным органом национальной безопасности.

Материалы по теме
Коростелёв составил топ-8 лыжников и лыжниц всех времён, Непряева — последняя
Материалы по теме
Стали известны новые критерии нейтральности для российских лыжников. Что поменялось?
Стали известны новые критерии нейтральности для российских лыжников. Что поменялось?
Комментарии