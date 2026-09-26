15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Линдси Вонн опубликовала совместное фото с Ариной Соболенко и Янником Синнером

Линдси Вонн опубликовала совместное фото с Ариной Соболенко и Янником Синнером
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2010 года в Ванкувере американская горнолыжница Линдси Вонн опубликовала на своей странице в социальной сети совместное фото с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, сделанное во время показа модного дома Gucci. Мероприятие состоялось 25 сентября в Милане, Италия, в рамках Недели моды. Теннисисты являются амбассадорами этого бренда.

Фото: Личный архив Линдси Вонн

Вонн выступала на Олимпиаде-2026 с повреждением крестообразной связки, а во время заезда в скоростном спуске упала и не смогла подняться сама. Её эвакуировали с горного склона на вертолёте. Она до сих пор восстанавливается после несчастного случая, спортсменка перенесла несколько операций.

Материалы по теме
«Уже не выиграет «Шлемы». Соболенко списали после провального сезона, но всё ли так плохо?
«Уже не выиграет «Шлемы». Соболенко списали после провального сезона, но всё ли так плохо?
Комментарии