Линдси Вонн опубликовала совместное фото с Ариной Соболенко и Янником Синнером

Олимпийская чемпионка 2010 года в Ванкувере американская горнолыжница Линдси Вонн опубликовала на своей странице в социальной сети совместное фото с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, сделанное во время показа модного дома Gucci. Мероприятие состоялось 25 сентября в Милане, Италия, в рамках Недели моды. Теннисисты являются амбассадорами этого бренда.

Фото: Личный архив Линдси Вонн

Вонн выступала на Олимпиаде-2026 с повреждением крестообразной связки, а во время заезда в скоростном спуске упала и не смогла подняться сама. Её эвакуировали с горного склона на вертолёте. Она до сих пор восстанавливается после несчастного случая, спортсменка перенесла несколько операций.