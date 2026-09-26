Свищёв рассказал, что Большунов намерен претендовать на получение нейтрального статуса

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) и депутат Госдумы Дмитрий Свищёв рассказал, что все лидеры российской команды намерены претендовать на получение нейтрального статуса.

«Мы собираем документы, у нас уже есть заявления от спортсменов. Все лидеры намерены претендовать на нейтральный статус. Большунов в их числе. Будем стараться, чтобы все получили статус нейтрального атлета. Это первый шаг. Но наша задача – не останавливаться на достигнутом, следующим этапом получить допуск в командных дисциплинах, а потом – возвращение флага», – приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

Напомним, ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) обновила критерии получения нейтрального статуса. Из документа исчезли слова про аффилированные структуры, что может касаться участия в спортивных обществах, например, ЦСКА.