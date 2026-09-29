Майя Дальквист обручилась с американским лыжником Кевином Больгером

Шведская лыжница Майя Дальквист в социальных сетях объявила о помолвке с американцем Кевином Больгером. Пара вместе с чемпионата мира 2021 года в Оберстдорфе.

Фото: Из личного архива Майи Дальквист

«Теперь действительно самое время», – подписали фото спортсмены.

Кевину Больгеру 33 года. Он участвовал в спринте на зимних Олимпийских играх 2022 года, а на Игры-2026 американец не отобрался. 32-летняя Дальквист является чемпионкой Олимпиады в Милане в командном спринте. Также она завоевала три золотые медали чемпионата мира в командном спринте. В сезоне-2025/2026 Майя выиграла спринтерский зачёт Кубка мира, а также стала третьей в общем зачёте.