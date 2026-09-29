«Кубок мира станет ещё менее важным». Шведские лыжницы — о решении FIS чаще проводить ЧМ

Шведские лыжницы Йоханна Хагстрём, Эмма Рибом и Эбба Андерссон раскритиковали решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) проводить ежегодный чемпионат мира.

«В биатлоне каждый год проводится чемпионат мира, но там он не считается таким уж значимым событием. Медаль чемпионата мира в биатлоне не так важна, как завоевание Кубка мира по лыжным гонкам. Поэтому я думаю, что нам следует продолжать проводить чемпионаты раз в два года», — приводит слова Хагстрём Expressen.

«Честно говоря, мне это кажется плохим решением. Я думаю, что чемпионат мира имеет особую важность благодаря тому, что он проходит только раз в два года. Ты с нетерпением ждёшь его, а сам чемпионат становится более значимым и масштабным. И я немного опасаюсь, что сейчас он может стать не таким впечатляющим.

Мне кажется, здорово, что у нас бывает сезон без чемпионата мира, когда ты полностью концентрируешься на Кубке мира. В такие сезоны Кубок мира особенно заметен. Но с этим решением FIS я побаиваюсь, что Кубок мира станет ещё менее важным», – сказала Рибом.

«Это так. Есть лыжники, которые уделяют Кубку мира больше внимания, когда в сезоне нет чемпионата мира. Но с этим новым решением мы потеряем такие сезоны. Лыжные гонки — очень консервативный вид спорта. По сложившейся практике чемпионат мира должен проводиться раз в два года. И мне бы хотелось, чтобы так и оставалось», — сказала Андерссон.