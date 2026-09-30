Александр Легков возглавил Комиссию спортсменов ФЛССР

Олимпийский чемпион 2014 года российский лыжник Александр Легков возглавил Комиссию спортсменов Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР). Об этом сообщает пресс-служба федерации.

В состав комиссии от лыжных гонок вошли двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Александр Терентьев и чемпионка мира среди юниорок Лидия Горбунова. Горнолыжный спорт представят Иван Кузнецов и двукратная чемпионка России Юлия Плешкова. Сноуборд – серебряный призёр Юношеских олимпийских игр Евгений Генин и чемпион мира среди юниоров Всеволод Мартынов.

Фристайл будут представлять двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 и 2022 годов Илья Буров и чемпион России Игорь Омелин. От прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья в комиссию вошли серебряный олимпийский призёр Данил Садреев и победитель первенства России Лев Костянец.