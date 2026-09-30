15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Легков возглавил Комиссию спортсменов ФЛССР

Александр Легков возглавил Комиссию спортсменов ФЛССР
Комментарии

Олимпийский чемпион 2014 года российский лыжник Александр Легков возглавил Комиссию спортсменов Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР). Об этом сообщает пресс-служба федерации.

В состав комиссии от лыжных гонок вошли двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Александр Терентьев и чемпионка мира среди юниорок Лидия Горбунова. Горнолыжный спорт представят Иван Кузнецов и двукратная чемпионка России Юлия Плешкова. Сноуборд – серебряный призёр Юношеских олимпийских игр Евгений Генин и чемпион мира среди юниоров Всеволод Мартынов.

Фристайл будут представлять двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 и 2022 годов Илья Буров и чемпион России Игорь Омелин. От прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья в комиссию вошли серебряный олимпийский призёр Данил Садреев и победитель первенства России Лев Костянец.

Материалы по теме
«Кубок мира станет ещё менее важным». Шведские лыжницы — о решении FIS чаще проводить ЧМ
Комментарии