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Французская лыжница Жюльетт Вильманн погибла из-за схода лавины

Французская лыжница Жюльетт Вильманн погибла из-за схода лавины
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Французская спортсменка Жюльетт Вильманн погибла в результате схода лавины в Аргентине в возрасте 29 лет, сообщает Le Dauphine.

Cпортсменка вместе с мужем попала под лавину на горе Серро-Крестон в аргентинской Патагонии во вторник около 12:30 по местному времени. Трагедия произошла в труднодоступном районе к югу от озера Дель-Десьерто. Предположительно, под лыжниками сошла снежная плита.

Находившийся поблизости гид сообщил о случившемся спасателям. До их прибытия люди, оказавшиеся на месте происшествия, вытащили пострадавших из завала и оказали первую помощь. Спасатели констатировали смерть Вильманн, её спутника с травмами доставили в больницу. Обстоятельства происшествия расследуются.

Вильманн выступала на соревнованиях по фрирайду Freeride World Qualifier (FWT). Она заняла четвёртое место в общем зачёте мирового тура FWT в 2021 году.

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