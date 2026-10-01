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Вяльбе рассказала, что чувствует, когда спортсмены бегут спринт

Вяльбе рассказала, что чувствует, когда спортсмены бегут спринт
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Заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда, руководитель департамента лыжных гонок Елена Вяльбе рассказала о своих переживаниях, когда спортсмены бегут спринт.

«Думаю, как и все тренеры, переживаем, волнуемся. Самое главное, так как это лыжероллеры, чтобы здесь было без падений, без каких-либо травм. А так, хочется, чтобы спортсмены тактически грамотно проходили [дистанцию], потому что в спринте 50% успеха именно в тактических движениях. В целом волнуюсь только за то, чтобы не было травм», – приводит слова Вяльбе пресс-служба ФЛССР.

За свою профессиональную карьеру Елена Вяльбе трижды становилась победителем Олимпийских игр – в 1992-м, 1994-м и 1998-м.

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