Вяльбе рассказала, что чувствует, когда спортсмены бегут спринт

Заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда, руководитель департамента лыжных гонок Елена Вяльбе рассказала о своих переживаниях, когда спортсмены бегут спринт.

«Думаю, как и все тренеры, переживаем, волнуемся. Самое главное, так как это лыжероллеры, чтобы здесь было без падений, без каких-либо травм. А так, хочется, чтобы спортсмены тактически грамотно проходили [дистанцию], потому что в спринте 50% успеха именно в тактических движениях. В целом волнуюсь только за то, чтобы не было травм», – приводит слова Вяльбе пресс-служба ФЛССР.

За свою профессиональную карьеру Елена Вяльбе трижды становилась победителем Олимпийских игр – в 1992-м, 1994-м и 1998-м.