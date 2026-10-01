15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Эбба Андерссон рассказала, как борется с последствиями травмы колена

Эбба Андерссон рассказала, как борется с последствиями травмы колена
Комментарии

Олимпийская чемпионка шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала, как переживает восстановление после травмы. Спортсменка продолжает заниматься реабилитацией колена в это межсезонье.

«Колено ведёт себя весьма непредсказуемо. Сейчас я прежде всего стараюсь избавиться от связанных с этим психологических проблем, которые постоянно возникали в концовке минувшего сезона. Именно тогда я почувствовала, что не полностью контролирую своё колено», — приводит слова Андерсон NRK.

Во время этапа Кубка мира в Хольменколлене, Осло, после неудачного падения у Андерссон обострилась травма, полученная ещё в 2014 году.

Материалы по теме
«Кубок мира станет ещё менее важным». Шведские лыжницы — о решении FIS чаще проводить ЧМ
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android