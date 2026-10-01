Эбба Андерссон рассказала, как борется с последствиями травмы колена
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Олимпийская чемпионка шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала, как переживает восстановление после травмы. Спортсменка продолжает заниматься реабилитацией колена в это межсезонье.
«Колено ведёт себя весьма непредсказуемо. Сейчас я прежде всего стараюсь избавиться от связанных с этим психологических проблем, которые постоянно возникали в концовке минувшего сезона. Именно тогда я почувствовала, что не полностью контролирую своё колено», — приводит слова Андерсон NRK.
Во время этапа Кубка мира в Хольменколлене, Осло, после неудачного падения у Андерссон обострилась травма, полученная ещё в 2014 году.
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