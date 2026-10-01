Непряева, Шорохова, Волков и Денисов получили нейтральный статус

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских лыжников Дарью Непряеву, Ксению Шорохову, Сергея Волкова и Никиту Денисова до международных соревнований под своей эгидой на сезон-2026/2027. Это следует из опубликованных федерацией списков российских и белорусских спортсменов, допущенных до стартов.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) на своём официальном сайте объявила о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе в сезоне-2026/2027. В пресс-релизе организация отмечала, что доступ к соревнованиям FIS будет предоставлен россиянам и белорусам при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на ряде принципов, установленных самой организацией.