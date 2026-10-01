В списке нейтральных спортсменов, опубликованном FIS, нет Савелия Коростелёва

Участник Олимпийских игр 2026 года российский лыжник Савелий Коростелёв не попал в список спортсменов, получивших нейтральный статус для участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Это следует из опубликованных федерацией списков российских и белорусских спортсменов, допущенных до стартов.

Нейтральный статус на сезон-2026/2027 получили российские лыжники Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков и Никита Денисов.

Ранее Коростелёв сообщал, что заполнил анкету для участия в турнирах под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).