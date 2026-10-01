15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В списке нейтральных спортсменов, опубликованном FIS, нет Савелия Коростелёва

В списке нейтральных спортсменов, опубликованном FIS, нет Савелия Коростелёва
Комментарии

Участник Олимпийских игр 2026 года российский лыжник Савелий Коростелёв не попал в список спортсменов, получивших нейтральный статус для участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Это следует из опубликованных федерацией списков российских и белорусских спортсменов, допущенных до стартов.

Нейтральный статус на сезон-2026/2027 получили российские лыжники Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков и Никита Денисов.

Ранее Коростелёв сообщал, что заполнил анкету для участия в турнирах под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Материалы по теме
«Назад они не сдадут». Коростелёв заполнил анкету для участия в турнирах под эгидой FIS
Комментарии