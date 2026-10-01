Волков объяснил, почему нейтральный статус не гарантирует его участие в Кубке мира

Российский лыжник Сергей Волков объяснил, почему присвоенный ему нейтральный статус не является гарантией его участия в Кубке мира.

«Вижу, что сейчас многие интересуются, гарантирует ли статус участие в КМ и ЧМ в следующем сезоне. Ответ прост — нет. Если учитывать послабления в критериях допуска российских лыжников, ожидается возвращение многих сильнейших атлетов, квота (хотя пока неясно, какая именно) не резиновая. Очевидно, что придётся так или иначе пройти некое сито отбора (будь то контрольные старты или квалификация по пунктам).

Это история не просто про возвращение к международным стартам, она про борьбу, про отстаивание и защиту своих прав. Хочу выразить огромную благодарность Сергею Лисину за юридическую помощь, за то что он всегда был на связи и прислушивался к моим предложениям. Поздравляю Ксюшу Шорохову, которая зачем-то тоже ввязалась в эту безумную идею.

Вам вряд ли об этом кто-то скажет, но висящие иски в CAS очень хорошо давят на международные организации с точки зрения изменения своей политики в отношении спортсменов с российской спортивной лицензией.

Своё судебное заявление я отзываю, но продолжу бороться. Теперь уже – на спортивной арене. Не зря же я уходил на самоподготовку весной этого года», – написал Волков в своём телеграм-канале.

В 2022 году лыжник получил полугодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Позднее стало известно, что этот фактор стал препятствием для получения Волковым нейтрального статуса.