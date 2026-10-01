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Свищёв заявил, что список россиян, получивших нейтральный статус, будет пополняться

Свищёв заявил, что список россиян, получивших нейтральный статус, будет пополняться
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Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) и депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) будет продолжать рассматривать заявки российских спортсменов на получение нейтральных статусов.

«Сегодня я получаю много звонков от журналистов после того, как FIS опубликовала списки спортсменов, которые уже получили нейтральный статус: всего 19 российских атлетов.

Но главный вопрос, который сегодня звучал от журналистов, — а где остальные? В этих списках далеко не все спортсмены наших видов спорта. Отвечу прямо и спокойно: без паники.

Никакой политической подоплёки здесь нет. Это обычный рабочий, организационный процесс. Он идёт, просто ещё не завершён. Напомню, заявки принимаются международной федерацией до 15 декабря.

FIS официально сегодня ответила нам: обработаны ещё не все поступившие заявки, по мере поступления, рассмотрения, и принятия положительного решения списки будут пополняться.

То есть сегодняшняя картина — промежуточная. Документы проверяются, а это занимает время. Важно: спортсмены самостоятельно подают заявки и отправляют документы, не списками.

Резюмирую ещё раз, спокойно и по фактам: процесс запущен, заявки в работе, список будет расти», — написал Свищёв в телеграм-канале.

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