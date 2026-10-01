«Рекламодателям выгодна такая фигура». Свищёв — о нейтральном статусе Большунова

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) и депутат Госдумы Дмитрий Свищёв считает, что у руководителей, принимающих решение о допуске спортсменов, возникнет дилемма по поводу выдачи нейтрального статуса трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову.

«С Большуновым мы тоже на связи. По нему, конечно, наши оппоненты, федерации в некоторых странах Прибалтики список поднимают, опротестовывают решение о допуске. Думаю, что пользуются ситуацией, чтобы выбить сильного конкурента, не допустить одного из лидеров нашей команды. С другой стороны, думаю, что рекламодателям и продавцам трансляций, конечно, выгодна такая фигура, как Александр Большунов, когда он вернётся в международный спорт. Это деньги, реклама, спонсорство. Поэтому такая дилемма будет у руководителей, которые будут принимать решение о допуске каждого из спортсменов. Мешают федерации? Не помогают точно, помощи от них мы не увидим», — приводит слова Свищёва ТАСС.