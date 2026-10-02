«Я буду помогать ей». Бьорген поддержала Шистад после смены клуба

Главный тренер женской сборной Норвегии Марит Бьорген поддержала победительницу этапа Кубка мира по лыжным гонкам Кристине Ставос Шистад после смены клуба.

«Наша и моя задача – следить за спортивными аспектами подготовки. Она начала работу с Пером Гасманом, а я буду помогать ей со своей стороны.

Я посетила несколько её тренировок в Коннеруде, когда у меня появлялось время. Кристине независимая, взрослая и опытная, и ей нравится тренироваться самостоятельно.

Я знаю, что она хорошо тренировалась, по крайней мере с середины июня. Она хорошо справляется и получает хорошие отзывы. Я знаю, что она очень хочет выступить на чемпионате мира в Фалуне. Ей предстоит спринт на трассе, которая ей очень подходит», – приводит слова Бьорген TV2.