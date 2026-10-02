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«Я буду помогать ей». Бьорген поддержала Шистад после смены клуба

«Я буду помогать ей». Бьорген поддержала Шистад после смены клуба
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Главный тренер женской сборной Норвегии Марит Бьорген поддержала победительницу этапа Кубка мира по лыжным гонкам Кристине Ставос Шистад после смены клуба.

«Наша и моя задача – следить за спортивными аспектами подготовки. Она начала работу с Пером Гасманом, а я буду помогать ей со своей стороны.

Я посетила несколько её тренировок в Коннеруде, когда у меня появлялось время. Кристине независимая, взрослая и опытная, и ей нравится тренироваться самостоятельно.

Я знаю, что она хорошо тренировалась, по крайней мере с середины июня. Она хорошо справляется и получает хорошие отзывы. Я знаю, что она очень хочет выступить на чемпионате мира в Фалуне. Ей предстоит спринт на трассе, которая ей очень подходит», – приводит слова Бьорген TV2.

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