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«Это сенсация». Эксперт Бломквист — об отсутствии Коростелёва в списке FIS

«Это сенсация». Эксперт Бломквист — об отсутствии Коростелёва в списке FIS
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Эксперт по лыжным гонкам шведского SVT Sports Андерс Бломквист отреагировал на отсутствие участника Олимпийских игр 2026 года российского лыжника Савелия Коростелёва в ранее опубликованном Международной федерацией лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) списке отечественных спортсменов с нейтральным статусом на сезон-2026/2027.

«Отсутствие в списке Коростелёва – это неожиданность. Это заставляет задуматься, особенно если учесть тот факт, что в прошлом сезоне его кандидатуру одобрили. Он был на пьедестале почёта на Кубке мира и близок к медали на Олимпийских играх, и тот факт, что его нет в списке, я считаю сенсацией», – приводит слова Бломквиста SVT.

Нейтральный статус на предстоящий сезон ранее получили российские лыжники Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков и Никита Денисов.

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