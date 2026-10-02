«Вы так распереживались». Савелий Коростелёв — о том, что не попал в список FIS

Участник Олимпийских игр 2026 года российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал отсутствие своего имени в ранее опубликованном Международной федерацией лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) списке отечественных спортсменов с нейтральным статусом на сезон-2026/2027. Коростелёв подтвердил, что подавал заявку на получение статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN).

«Только что увидел список. Конечно, подавал заявку. Вы так распереживались, как будто этап Кубка мира в Руке стартует завтра», – приводит слова Коростелёва «РИА Новости».

Нейтральный статус на предстоящий сезон ранее получили российские лыжники Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков и Никита Денисов.