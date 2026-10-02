«Пора в киберспорт». Коростелёв пошутил после непопадания в список нейтральных атлетов

Участник Олимпийских игр 2026 года российский лыжник Савелий Коростелёв после опубликованного ранее Международной федерацией лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) списка отечественных спортсменов с нейтральным статусом на сезон-2026/2027 пошутил про уход в киберспорт, опубликовав фото с компьютером в своём телеграм-канале.

Фото: Личный архив Савелия Коростелёва

«Ну всё, пора в киберспорт», – написал Савелий под фотографией.

Коростелёв не попал в список спортсменов с нейтральным статусом. Сам спортсмен подтвердил, что подавал заявку на получение статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN). Ранее его получили российские лыжники Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков и Никита Денисов.