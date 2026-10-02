15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Пора в киберспорт». Коростелёв пошутил после непопадания в список нейтральных атлетов

«Пора в киберспорт». Коростелёв пошутил после непопадания в список нейтральных атлетов
Комментарии

Участник Олимпийских игр 2026 года российский лыжник Савелий Коростелёв после опубликованного ранее Международной федерацией лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) списка отечественных спортсменов с нейтральным статусом на сезон-2026/2027 пошутил про уход в киберспорт, опубликовав фото с компьютером в своём телеграм-канале.

Фото: Личный архив Савелия Коростелёва

«Ну всё, пора в киберспорт», – написал Савелий под фотографией.

Коростелёв не попал в список спортсменов с нейтральным статусом. Сам спортсмен подтвердил, что подавал заявку на получение статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN). Ранее его получили российские лыжники Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков и Никита Денисов.

Материалы по теме
Официально
Непряева, Шорохова, Волков и Денисов получили нейтральный статус
Комментарии