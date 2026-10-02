«В самолёте забыл». Коростелёв — о своём нейтральном статусе

Участник Олимпийских игр 2026 года российский лыжник Савелий Коростелёв шуткой ответил на вопрос одного из подписчиков о том, где его нейтральный статус.

«В самолёте забыл, вот жду, когда поддержка вернётся», – написал Коростелёв в комментариях своего телеграм-канала.

Савелий Коростелёв не попал в список спортсменов с нейтральным статусом, который ранее опубликовала Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Сам Савелий подтвердил, что подавал заявку на получение статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN). Ранее его получили российские лыжники Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков и Никита Денисов.