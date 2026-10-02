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Бывший тренер Шистад ушёл с поста в клубе Konnerud IL

Бывший тренер Шистад ушёл с поста в клубе Konnerud IL
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Бывший тренер норвежской лыжницы Кристине Ставос Шистад Лаге Софьенлунд перешёл с поста тренера в клубе Konnerud IL на административную должность. Софьенлунд принял такое решение по собственному желанию.

«Мы принимаем к сведению, что Лаге таким образом хочет способствовать тому, чтобы спортсмены и среда в клубе были спокойны и могли с оптимизмом смотреть в будущее, сосредоточившись исключительно на спортивной составляющей. Последние месяцы были непростыми для многих из нас. Мы надеемся, что теперь все смогут внести свой вклад, объединившись и устремившись вперёд», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

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