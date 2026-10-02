«Татьяна должна выполнить материнский долг». Егор Сорин — о возвращении жены к тренировкам

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, когда его супруга, олимпийская чемпионка 2022 года Татьяна Сорина планирует вернуться к тренировкам после рождения третьего ребёнка.

«Когда в прошлом сезоне стало понятно, что Олимпиада не светит, приняли решение, что Татьяна должна выполнить свой материнский долг, как говорится. Уйти в свой третий декрет. Я её в этом мотиве, безусловно, поддержал. Буквально через несколько дней Таня в третий раз станет мамой. А уже после рождения ребёнка, недели через две-три вернётся к активным тренировкам. Затем план такой, что в ноябре она присоединится к команде, будет централизованно готовиться. Надеемся, что уже ближе к концу соревновательного сезона она примет участие в официальных стартах», – приводит слова Сорина «Тюменская арена».