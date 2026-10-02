«Контакт у нас хороший». Егор Сорин высказался о переходе Дениса Спицова в его группу

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал переход в его группу олимпийского чемпиона 2022 года в эстафете Дениса Спицова.

— С Денисом мы хорошо общаемся с 2018 года, со времён Олимпиады в Пхёнчхане. Я следил за его подготовкой, он делился какими-то своими ощущениями. Что касается решения Дениса, то такой долгий период совместной работы — это тяжело и для спортсмена, и для тренера. Поэтому приняли решение, что в этом году он будет готовиться в моей группе. Контакт у нас хороший, подготовка идёт. На летнем чемпионате России Денис приболел, пробежал только одну гонку, не совсем удачно. Но мы знаем его потенциал. Поэтому нужно дождаться зимы и смотреть, какие результаты Денис будет показывать.

— Решение Спицова сменить тренера вас не удивило?

— Нет. Ещё раз повторюсь: восемь лет подготовки в одной команде, с одним тренером — это очень сложно. Такие переходы случаются. И не потому, что какой-то тренер хуже, а какой-то – лучше. Просто сменить методику, обстановку, те же места сборов. Нужно взбодрить спортсмена чисто психологически, – приводит слова Сорина «Тюменская арена».

Ранее Денис Спицов тренировался в группе Юрия Бородавко.