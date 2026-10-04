Ийво Нисканен сообщил, что у него была диагностирована меланома

Трёхкратный олимпийский чемпион финский лыжник Ийво Нисканен на своей странице в социальной сети сообщил, что у него был диагностирован рак кожи – меланома на родинке на стопе. Также комментарий по поводу состояния здоровья Нисканена приводит пресс-служба Федерации лыжного спорта Финляндии.

По словам Нисканена, заболевание удалось обнаружить на начальной стадии, ему была проведена операция. Финн уже возобновил тренировки. Он также подчеркнул, что по причине проблем со здоровьем пропустил запланированные изначально тренировочные сборы, но сейчас ситуация с заболеванием находится под контролем. Нисканен вернётся в состав сборной в Олосе в ноябре.