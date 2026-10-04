«Возможно, FIS потеряла моё письмо». Коростелёв — о своём нейтральном статусе

Участник Олимпийских игр 2026 года российский лыжник Савелий Коростелёв сообщил, что ожидает своё имя в следующем списке спортсменов с нейтральным статусом от Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Коростелёв предполагает, что его имени нет в списках из-за бюрократических вопросов.

«Я уверен на 99,9%. Возможно, это просто небольшая бюрократическая волокита. Они получили много запросов на нейтральный статус. Может быть, дело пойдёт быстрее после того, как об этом узнала пресса.

Критерии для российских спортсменов стали более мягкими, так что я уверен, что будут одобрены ещё спортсмены. Мы уже видели два имени, которые получили одобрение после отказа в прошлом году.

В прошлом году мне дали добро, в этом году, возможно, меня потеряли. Придется подождать и посмотреть, когда они опубликуют следующий список. Я поговорил со своим тренером, и мы решили, что всё в порядке. Возможно, они потеряли мой запрос или ещё не видели моё письмо», – приводит слова Коростелёва SVT.