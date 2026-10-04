«Всё обошлось лёгким испугом». Нисканен вернётся в сборную после лечения от меланомы

Трёхкратный олимпийский чемпион финский лыжник Ийво Нисканен обратился к болельщикам и сообщил, что вернётся в сборную страны после того, как он прошёл курс лечения от ранее диагностированной меланомы.

«Много разных подъёмов и спадов пришлось пережить, но в последние месяцы они оказались ещё круче, чем обычно.

Меланома, обнаруженная в удалённой в начале лета родинке, изменила все планы на лето. В итоге диагностировали изменение на начальной стадии, так что всё обошлось парой операций и лёгким испугом.

Сейчас особенно приятно, что тренировки идут по плану, а дома в перерывах между ними можно прилечь отдохнуть вместе с новорождённым.

Вот причина, по которой я не принял участия в тренировочных сборах сборной, как планировалось изначально. Я вернусь в состав сборной, как и было задумано, в Муонио.

Несмотря ни на что, я могу с уверенностью ждать начала соревновательного сезона», – написал Нисканен на своей странице в социальных сетях.