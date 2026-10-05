Сергей Волков будет представлять на российских соревнованиях Ленинградскую область

Российский лыжник Сергей Волков будет представлять на соревнованиях внутри страны Ленинградскую область. Об этом сообщила пресс-служба Федерации лыжных гонок региона в своём телеграм-канале.

«Встречаем нового члена нашей сборной. К нашей команде присоединяется Сергей Волков — 25-летний лыжник, мастер спорта, чемпион России, призёр ЕЮОФ и этапов Кубка России. Теперь он будет представлять Ленинградскую область и бороться за нашу команду на стартах», – говорится в публикации.

Ранее Волков выступал за Республику Татарстан. В октябре 2026 года стало известно, что лыжник получил нейтральный статус от FIS.