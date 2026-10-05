15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сергей Волков будет представлять на российских соревнованиях Ленинградскую область

Сергей Волков будет представлять на российских соревнованиях Ленинградскую область
Комментарии

Российский лыжник Сергей Волков будет представлять на соревнованиях внутри страны Ленинградскую область. Об этом сообщила пресс-служба Федерации лыжных гонок региона в своём телеграм-канале.

«Встречаем нового члена нашей сборной. К нашей команде присоединяется Сергей Волков — 25-летний лыжник, мастер спорта, чемпион России, призёр ЕЮОФ и этапов Кубка России. Теперь он будет представлять Ленинградскую область и бороться за нашу команду на стартах», – говорится в публикации.

Ранее Волков выступал за Республику Татарстан. В октябре 2026 года стало известно, что лыжник получил нейтральный статус от FIS.

Материалы по теме
Российским лыжникам начали раздавать нейтральные статусы. Большунов и Коростелёв пока мимо
Российским лыжникам начали раздавать нейтральные статусы. Большунов и Коростелёв пока мимо
Комментарии