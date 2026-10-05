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Татьяна и Егор Сорины стали родителями в третий раз

Татьяна и Егор Сорины стали родителями в третий раз
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Олимпийская чемпионка 2022 года Татьяна Сорина и её муж, старший тренер сборной России Егор Сорин стали родителями в третий раз, у них родился сын. Об этом сообщила пресс-служба Федерации лыжного спорта и сноуборда (ФЛССР) в своём телеграм-канале.

«Поздравляем Татьяну и Егора Сориных с рождением третьего ребёнка! От всей души поздравляем олимпийскую чемпионку, спортсменку сборной России по лыжным гонкам Татьяну Сорину и тренера сборной России Егора Сорина с рождением сына.

Желаем малышу расти здоровым и счастливым, родителям — сил и терпения, а всей многодетной семье — любви, тепла и гармонии», – говорится в заявлении пресс-службы.

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