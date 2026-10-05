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Олимпийская чемпионка Астрид Слинн не примет участия в предстоящем сборе команды Норвегии

Олимпийская чемпионка Астрид Слинн не примет участия в предстоящем сборе команды Норвегии
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Олимпийская чемпионка 2026 года в эстафете лыжница Астрид Эйре Слинн сообщила, что не примет участия в предстоящем сборе норвежской команды.

«К сожалению, в субботу утром я проснулась с болью в горле. С нетерпением ждала сбора в Мосетертоппене, но, к сожалению, не смогу участвовать в нём», – приводит слова Слинн TV2.

Ранее разрешение пропустить общий сбор получила победительница этапа Кубка мира по лыжным гонкам Кристине Ставос Шистад.

Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2026/2027 стартует 27 ноября. Первый этап пройдёт в финском городе Рука. Завершится сезон 21 марта 2027 года в Ульрисехамне, Швеция.

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