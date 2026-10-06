11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо обновил свой образ, отрастив усы.

Фото: ostlaft.no

Фото: ostlaft.no

Клебо 29 лет. Он является одним из самых титулованных спортсменов в истории лыжных гонок. На Олимпиаде 2026 года в Милане Йоханнес взял шесть золотых медалей в шести дисциплинах, в которых участвовал. Всего у норвежца 11 золотых олимпийских медалей (три – на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, Южная Корея, две – на Олимпиаде-2022 в Пекине, Китай, и шесть – на ОИ-2026 в Милане, Италия). Также норвежец является рекордсменом среди мужчин по количеству побед на этапах Кубка мира за всю историю лыжного спорта.