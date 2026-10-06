Савелий Коростелёв получил нейтральный статус

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила участника Олимпийских игр 2026 года российского лыжника Савелия Коростелёва до международных соревнований под своей эгидой на сезон-2026/2027 в нейтральном статусе. Это следует из опубликованных федерацией списков российских и белорусских спортсменов, допущенных до стартов.

Нейтральный статус на предстоящий сезон ранее получили российские лыжники Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков и Никита Денисов. Савелия в ранее опубликованных списках не оказалось. Как подтвердил сам Коростелёв, он подавал заявку на получение статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN).