Марсель Хиршер и Линдси Вонн получат сезонные уайлд-кард

Олимпийская чемпионка 2010 года в Ванкувере американская горнолыжница Линдси Вонн и двукратный олимпийский чемпион нидерландский горнолыжник Марсель Хиршер получат уайлд-кард на сезон-2026/2027 для участия в Кубке мира по горнолыжному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

В прошедшем сезоне-2025/2026 Вонн набрала достаточно очков, чтобы участвовать в соревнованиях без уайлд-кард. Хиршер же получал персональное приглашение после пятилетнего перерыва в спортивной карьере на сезон-2024/2025, где принял участие в трёх гонках. С тех пор он не участвовал в соревнованиях Кубка мира.