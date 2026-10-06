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«Взяли лыжи, но снега пока нет». Никита Филиппов показал фото со сборов в Австрии

«Взяли лыжи, но снега пока нет». Никита Филиппов показал фото со сборов в Австрии
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2026 года в Милане российский ски-альпинист Никита Филиппов опубликовал фотографии со сборов в Рамзау, Австрия.

Фото: Из личного архива Филиппова

Фото: Из личного архива Филиппова

«Приехали на сбор в Австрию (Рамзау). Взяли лыжи, но снега пока нет на леднике — ждём. Пока разведали зелёные склоны для катания на лыжах по траве!» – написал Филиппов в своём телеграм-канале.

Никите Филиппову 23 года. Он является единственным из 13 российских атлетов, которому удалось завоевать медаль на Олимпийских играх — 2026 в Милане, Италия. Никита стал вторым в спринте. После успеха на Играх Филиппов получил от министра спорта России Михаила Дегтярёва знак «Заслуженного мастера спорта России».

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