«Взяли лыжи, но снега пока нет». Никита Филиппов показал фото со сборов в Австрии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2026 года в Милане российский ски-альпинист Никита Филиппов опубликовал фотографии со сборов в Рамзау, Австрия.

Фото: Из личного архива Филиппова

Фото: Из личного архива Филиппова

«Приехали на сбор в Австрию (Рамзау). Взяли лыжи, но снега пока нет на леднике — ждём. Пока разведали зелёные склоны для катания на лыжах по траве!» – написал Филиппов в своём телеграм-канале.

Никите Филиппову 23 года. Он является единственным из 13 российских атлетов, которому удалось завоевать медаль на Олимпийских играх — 2026 в Милане, Италия. Никита стал вторым в спринте. После успеха на Играх Филиппов получил от министра спорта России Михаила Дегтярёва знак «Заслуженного мастера спорта России».