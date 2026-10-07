Ступак сравнила работу с Крамером и конфликт Жезуша с Роналду

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак отреагировала на видеоролик, где главный тренер сборной Португалии по футболу Жорже Жезуш рассказывает о решении не выпускать Криштиану Роналду на поле. В пример хорошего взаимодействия с тренером российская лыжница привела свою работу под руководством Маркуса Крамера.

«Прямое доказательство того, что, если тренер ставит себя выше остальных, это путь в никуда. Тренер не выше, а спортсмен не ниже! Это союз на взаимовыгодных условиях. И обе стороны должны быть внимательны друг к другу. Иначе, «каши не сваришь».

Мне, конечно, очень повезло, что в моей жизни был такой тренер, как Маркус. На первом же собрании он сказал: «Я не надзиратель, и вы уже все взрослые. Я пишу вам план, помогаю во всём, но дальше – всё в ваших руках!» После этой фразы я сразу поняла, что мы сработаемся.

Я тоже максимально вовлекла его в результат! Говорила о медалях, видела его блеск в глазах, выполняла весь план, без корректировок, и это работало!!! Он собрал сильных специалистов, и никому из них не запрещал раскрываться в команде (что тоже важно, ведь только сильный руководитель позволит специалисту занять много места у себя в команде).

Огромное счастье не быть истеричной спортсменкой, и ещё большее счастье в том, чтобы не попасть к истеричному и неустойчивому тренеру», – написала Ступак на своей странице в социальной сети.