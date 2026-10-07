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Сальтведт высказался об обновлённом списке россиян, получивших нейтральный статус

Сальтведт высказался об обновлённом списке россиян, получивших нейтральный статус
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Известный норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт прокомментировал обновлённый список российских лыжников, получивших от FIS нейтральный статус.

«Интересно будет следить на лыжных трассах за Сергеем Волковым, который является противоречивой фигурой, отбыв наказание за допинг. Но он уже несколько лет считается перспективным спортсменом. То же самое относится и к Ксении Шороховой, которая теперь продемонстрирует свой талант миру.

В спортивном смысле россияне уже сейчас выставляют на старт Кубка мира более сильную команду. Но что действительно ждёт всех нас, и особенно саму Россию, — мы пока не получили ответа. Будет ли одобрена заявка Большунова, учитывая значительно более мягкие требования? Перестанет ли Степанова возражать против подачи заявки? Именно это станет решающим фактором для того, каким будет зимний сезон для лыжных гонок», — приводит слова Сальтведта NRK.

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