FIS планирует сократить призовые спортсменам из-за финансовых проблем

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) планирует принять ряд мер, чтобы разобраться с финансовыми проблемами. Федерация уже закрыла офис в Мюнхене и сократила штат сотрудников, а в будущем урежет размер призовых для спортсменов. Об этом сообщает Nettavisen со ссылкой на доклад президента организации Александра Оспельта и генерального секретаря Урса Леманна.

Доклад представили на заседании совета в Женеве. Из него следует, что собственный капитал FIS сократился на 47% с 2021 по 2025 год – с 942 млн до 500 млн норвежских крон. При сохранении текущей динамики резервы будут исчерпаны к сезону-2028/2029.

По словам Леманна, единственный способ для спортсменов сохранить прежний уровень заработка – участвовать в большем количестве гонок. FIS рассматривает возможность расширения календаря, однако действующие медиаконтракты подписаны до 2030 года и не могут быть изменены раньше.