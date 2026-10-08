«Мы обязаны подчиниться». Генменеджер норвежской федерации — о допуске россиян

Генеральный менеджер Норвежской федерации лыжных видов спорта Норвегии Катрин Инстебё высказалась о допуске россиян до международных соревнований в нейтральном статусе.

«Наша позиция остаётся прежней: мы не хотим видеть россиян и белорусов в международных лыжных гонках, пока точно не знаем, как ситуация будет развиваться на практике в предстоящем сезоне.

Также понимаем, что внутри FIS мнения по этому вопросу разделились. В любом случае мы обязаны подчиниться решению FIS. Нам не остаётся ничего иного, как ждать и смотреть, как будут развиваться события в этом сезоне», — приводит слова Инстебё VG.

Нейтральный статус на предстоящий сезон ранее получили российские лыжники Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков, Никита Денисов и Савелий Коростелёв.