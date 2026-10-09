41-летняя горнолыжница Линдси Вонн вошла в состав сборной США на сезон-2026/2027

Олимпийская чемпионка 2010 года в Ванкувере, 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн вошла в состав сборной США по горнолыжному спорту на предстоящий сезон-2026/2027, сообщает пресс-служба Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США (US Ski & Snowboard).

«В команду также вошла трёхкратная олимпийская медалистка и 84-кратная победительница этапов Кубка мира Линдси Вонн, которая продолжает восстанавливаться после травм, полученных на Олимпиаде», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Линдси Вонн выступала на Олимпиаде-2026 с повреждением крестообразной связки. Во время старта в скоростном спуске американка жёстко упала и не смогла подняться сама. Её эвакуировали с горного склона на вертолёте. Дальнейшие обследования выявили сложный перелом большеберцовой кости ноги. После спортсменка перенесла несколько операций и продолжает восстанавливаться.