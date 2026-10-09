FIS предоставила нейтральный статус Арине Каличевой
Бронзовый призёр чемпионата России 2024 года российская лыжница Арина Каличева и сервисёр Леонид Виноградов получили нейтральный статус. Это следует из опубликованных Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) обновлённых списков российских и белорусских спортсменов, допущенных до международных стартов в сезоне-2026/2027.
На данный момент россияне получили нейтральный статус в нескольких дисциплинах:
Горнолыжный спорт – шесть спортсменов;
Прыжки с трамплина – 9;
Фристайл – 8;
Лыжное двоеборье – 5;
Лыжные гонки – 6;
Сноуборд-кросс – 1;
Ски-кросс – 3;
Фриски Park & Pipe – 4;
Сноуборд Park & Pipe – 3.
Ранее стало известно, что российский лыжник Савелий Коростелёв получил нейтральный статус.
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