FIS предоставила нейтральный статус Арине Каличевой

Бронзовый призёр чемпионата России 2024 года российская лыжница Арина Каличева и сервисёр Леонид Виноградов получили нейтральный статус. Это следует из опубликованных Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) обновлённых списков российских и белорусских спортсменов, допущенных до международных стартов в сезоне-2026/2027.

На данный момент россияне получили нейтральный статус в нескольких дисциплинах:

Горнолыжный спорт – шесть спортсменов;

Прыжки с трамплина – 9;

Фристайл – 8;

Лыжное двоеборье – 5;

Лыжные гонки – 6;

Сноуборд-кросс – 1;

Ски-кросс – 3;

Фриски Park & Pipe – 4;

Сноуборд Park & Pipe – 3.

Ранее стало известно, что российский лыжник Савелий Коростелёв получил нейтральный статус.