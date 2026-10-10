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Пеклецова выиграла гонку «Царь горы» на лыжероллерах

Пеклецова выиграла гонку «Царь горы» на лыжероллерах
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Обладательница Кубка России по лыжным гонкам Алина Пеклецова выиграла гонку «Царь горы» на лыжероллерах в Сочи. Непрерывный подъём в 14 километров спортсменка преодолела за 59 минут 55 секунд.

Второе место в женском зачёте заняла Екатерина Никитина — от Пеклецовой она отстала на 58 секунд. Тройку лидеров замкнула Ирина Казакевич с результатом 1 час 3 минуты 28 секунд.

В мужском зачёте первым пришёл лыжник Никита Родионов с результатом 52 минуты 11 секунд. Вторым — Илья Семиков (53.17), третьим — Дмитрий Пузанов (54.53).

Призовой фонд составил 100 000 рублей за первое место, 50 000 и 30 000 — за второе и третье места соответственно.

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