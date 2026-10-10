Президент Норвежской лыжной ассоциации считает, что Большунову не дадут нейтральный статус

Президент Норвежской лыжной ассоциации Рогер Финьорд считает, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не одобрит статус нейтрального спортсмена трёхкратному олимпийскому чемпиону российскому лыжнику Александру Большунову.

«Не думаю, что это произойдёт, хотя и не могу утверждать этого наверняка.

В разговорах с президентом FIS мы чётко выразили свою позицию по вопросу допуска спортсменов из России и Беларуси. То, что мы говорим в Норвегии, говорим и за её пределами.

Мы чувствуем, что в FIS к нам прислушиваются, однако они прислушиваются и к другим различным мнениям по этому вопросу. К Норвегии прислушиваются по некоторым вопросам, но не по всем. Особенно на юге Европы проявляется больше дружелюбия по отношению к России», – приводит слова Финьорда Dagbladet.

Ранее стало известно, что нейтральный статус на предстоящий сезон получили российские лыжники Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков, Никита Денисов, Савелий Коростелёв и Арина Каличева.