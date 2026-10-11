«Греюсь галереей и баней». Коростелёв опубликовал новую подборку фотографий

Российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал подборку фотографий. Сейчас спортсмен находится на сборах в Рамзау. На одном из кадров можно увидеть девушку Савелия и лыжницу сборной России Дарью Непряеву.

Фото: Из личного архива Коростелёва

Фото: Из личного архива Коростелёва

Фото: Из личного архива Коростелёва

Фото: Из личного архива Коростелёва

«В Рамзау пока прохладно, но бесснежно. Греюсь галереей и баней», – написал Коростелёв в своём телеграм-канале.

Коростелёв в декабре 2025 года получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) и дебютировал на Кубке мира, а также выступил на Олимпиаде-2026 в Италии, где занял четвёртое место в скиатлоне и пятое – в марафоне на 50 км (это его лучшие результаты на Играх). На КМ россиянин взял свою первую медаль, став бронзовым призёром в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе в Лахти (Финляндия). Ранее стало известно, что Коростелёв получил нейтральный статус и для участия в международных соревнованиях грядущего сезона.