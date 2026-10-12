«Соревнования становятся всё скучнее. Мне это не подходит». Бурман — об уходе из спорта

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2025 в эстафете, шведский лыжник Йенс Бурман рассказал о завершении профессиональной карьеры.

«Мне не хочется выслушивать такие благодарности. Это не в моём стиле. Лучше просто залечь на дно, а потом: бац! Всё кончено.

Соревнования, которые проводились в последние годы, со множеством забегов на 10 километров, становятся всё скучнее. Мне это не подходит. Потом устаёшь от постоянных тренировок, когда всё идёт не так, как хочется. С годами ежедневные двойные тренировки не становятся интереснее.

В конце концов я понял, что больше не могу участвовать в этих небольших соревнованиях. К сожалению, трассы обычно мне не подходят. В Бодене же просто ровная местность. Помню, как-то вернулся я домой, погода была ужасная, и не было возможности тренироваться. Понял, что мне не удаётся поддерживать мотивацию. Это стало для меня явным сигналом, что пора заняться чем-то другим.

Летом я подрабатывал: копал гравий и водил трактор. С января я буду работать инженером по эксплуатации. Блин, в договоре написано, что я работаю с 1 января. Это же не значит, что мне придётся работать в Новый год?

Иногда я завидую нашим сборникам, особенно когда они где-нибудь в Италии. Но не тогда, когда они едут в Торсбю или Риксгрансен на предсезонные сборы. В такие моменты я думаю: «Чёрт, как же здорово, что мне не нужно туда ехать», — приводит слова Бурмана Expressen.