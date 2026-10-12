Медведь вышел на трассу во время финала Кубка России по лыжероллерам

Заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе сообщила, что во время проведения финала Кубка России по лыжероллерам на трассу вышел медведь. Гонка проходила в Южно-Сахалинске.

«В Южно-Сахалинске в последний день Кубка России девочки бежали в гору. Медведь вышел. Конечно, страшно. Знали, что надо палками стучать, как раз железная труба была рядом, орать, пытаться отпугнуть. Он ушёл. Но там и егеря дежурили, потому что видели зверя рядом раньше», – приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Финал Кубка России по лыжероллерам проходил в Южно-Сахалинске. Соревнования принял горнолыжный комплекс «Горный воздух».