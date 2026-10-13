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«Только вспоминай молитвы, и всё». Вяльбе дала совет на случай встречи с медведем

«Только вспоминай молитвы, и всё». Вяльбе дала совет на случай встречи с медведем
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Заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе заявила, что ко встрече с медведем подготовленным быть невозможно, зачастую остаётся только вспоминать молитвы.

«Это реально страшно. К этому невозможно быть на 100% подготовленным. В некоторых местах они сейчас часто в город выходят, и что ты сделаешь? Только вспоминай молитвы, и всё», – приводит слова Вяльбе «РИА Новости»,.

С конца лета в ряде российских регионов участились выходы медведей к людям из-за сезонной нажировки и роста популяции, что привело к гибели местных жителей, введению режимов повышенной готовности, закрытию туристических маршрутов и отстрелу опасных хищников.

Ранее Вяльбе сообщила, что во время финала Кубка России по лыжероллерам, проходившего в Южно-Сахалинске в сентябре, спортсменам и егерям пришлось отгонять вышедшего к соревновательной трассе медведя.

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